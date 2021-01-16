19 января Крещение Господне - суть праздника, стихи и открытки

В ночь с 18 на 19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых чтимых своих праздников – Крещение Господне, называемый также Богоявление. В эту ночь у вас есть возможность запастись святой водой. Эта вода, набранная в ночь с 18-го на 19 января испокон века считалась чудотворной. В это время