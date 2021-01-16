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    • 19 января Крещение Господне - суть праздника, стихи и открытки
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    19 января Крещение Господне - суть праздника, стихи и открытки

    Как правильно пользоваться крещенской водой
    14 624
    8

    Как правильно пользоваться крещенской водой

    предпросмотр
    Как правильно пользоваться крещенской водой
       Согласно православной религии, крещенская вода считается особенной святыней. Она не портится в течение многих лет. Обязательно запаситесь в ночь с 18 на 19 января целебной крещенской водой, которая по праву считается чудотворной. Как правильно это делать, смотрите ТУТ!   Если накануне Крещения или в день 19 января
    Автор: Лена 18 янв 2021
    Как правильно пользоваться крещенской водой   Согласно православной религии, крещенская вода считается особенной святыней. Она не портится в течение многих лет. Обязательно запаситесь в ночь с 18 на 19 января целебной крещенской водой, которая по праву считается чудотворной. Как правильно это делать, смотрите ТУТ!   Если накануне Крещения или в день 19 января
    Когда и как набирать крещенскую воду и как её хранить
    80 200
    3

    Когда и как набирать крещенскую воду и как её хранить

    предпросмотр
    Когда и как набирать крещенскую воду и как её хранить
      В ночь с 18 на 19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых чтимых своих праздников – Крещение Господне, называемый также Богоявление. В эту ночь у вас есть возможность запастись святой водой.   Эта вода, набранная в ночь с 18-го на 19 января испокон века считалась чудотворной. В это время
    Автор: Лена 17 янв 2021
    Когда и как набирать крещенскую воду и как её хранить  В ночь с 18 на 19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых чтимых своих праздников – Крещение Господне, называемый также Богоявление. В эту ночь у вас есть возможность запастись святой водой.   Эта вода, набранная в ночь с 18-го на 19 января испокон века считалась чудотворной. В это время
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