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    • Заготовки на зиму

    Кабачки на зиму (16 рецептов)

    0
    143 628

    1:502

     

    1:507

    Вкусная и острая закуска из кабачков, пахнущая пряностями и травами, сделает ваш стол зимойнамного аппетитнее. Даже с обыкновенной картошечкой такие кабачки будут «уплетаться за обе щеки». Выбирайте рецепт на любой вкус!

    1:915

    Кабачки в соусе сацебели на зиму

     

    1:986

     

    2:1492

     

    2:1497

    Понадобится:
    кабачки – 3 кг;
    лук – 500 г;
    сацебели – 400 г Рецепт Сацебели читайте тут →
    уксус – 1 неполный стакан;
    сахар – две трети стакана;
    растительное масло – 150 мл;
    соль – 2 ч. л.;
    молотый перец – 2 ч. л.;
    укроп.

    2:1884



    Кабачки получаются острыми, пикантными

    2:74

     

    2:79

    Приготовление:
    Лук и кабачки нарезаются и выкладываются в глубокую емкость.
    Добавляются все необходимые ингредиенты, интенсивно перемешиваются.
    Полученная смесь настаивается 12 часов, чтобы кабачки хорошо пустили сок.
    Кабачки выкладываются в банки.
    Наполненные банки помещаются в нагретую духовку и стерилизуются около часа.
    Банки закатываются и укутываются в одеяло.

    2:764

    Если для консервирования были выбраны молодые овощи, то они дадут достаточно сока. В случае использования перезревших, необходимо добавить немного воды.

    2:1048

    Вместо соуса «Сацебели» можно использовать обычный «Краснодарский», вкус будет несколько иной, но тоже получается вкусно.

    2:1276

    Банки перед консервацией обязательно пару минут необходимо подержать над кипятком, чтобы они хорошо обдались паром. Это предотвратит появление плесени и не появятся другие нежелательные последствия.

    2:1648



     

    2:4

    Кабачки маринованные по-болгарски

     

    2:79

    3:583

     

    3:588

    Простой рецепт очень вкусной заготовки из кабачков.  Отличный маринад, кабачки – объеденье! Пробуйте, это несложно.

    3:803

    Рецепт маринованные кабачки: на 4 литровые банки

    3:894

     

    3:899

    Нам понадобится:

    3:936

    3 кг кабачков

    3:962

    200 г сахара

    3:984

    2 л воды

    3:1000

    3 ст. л. соли ( с горкой)

    3:1042

    1 стакан 9% уксуса

    3:1075

    Укроп, лист хрена

    3:1109

    14 -16 зубчиков чеснока

    3:1150

    1 ч. л. перца горошком

    3:1190

    7 лавровых листов

    3:1224

     

    3:1229

    Приготовление:

    3:1263

    1.Кабачки помыть, нарезать кружочками не тонко.

    3:1351

    2.Зелень вымыть,  крупно нарезать, начистить  чеснок. Выложить чеснок и зелень в стерилизованные  банки.

    3:1544



    3.Пока стерилизовались банки, приготовим маринад. Для этого  в кастрюлю наливаем воды, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, перец горошком, лавровый лист. Даем прокипеть, вливаем уксус, снова даем закипеть.

    3:386

    4.В кипящий бульон кладем кабачки, накрываем крышкой и держим 5-6 минут под крышкой на огне, помешивая время от времени кабачки, чтобы все «искупались» в маринаде. Выключить кастрюлю и разложить сразу же горячие  кабачки ложкой по банкам.

    3:820

    5.Оставшийся в кастрюле маринад снова довести до кипения, залить ним кабачки и закатать банки. Перевернуть банки, укутать пледом до полного остывания.

    3:1097

    Вкусные маринованные кабачки готовы!

    3:1168

     

    3:1173

    Кабачки в томатном соусе на зиму

     

    3:1244

    4:1748

     

    4:4

    Нам понадобится
    Кабачки – 1 кг.
    Томаты – чуть меньше килограмма.
    Перец сладкий – 350 грамм.
    Петрушка – треть или половина пучка.
    Укроп – столько же, как и петрушки.
    Соль – ложка столовая.
    Сахар – в два раза больше, чем соли.
    Чеснока – 1.5-2 головки.
    Масло подсолнечное рафинированное – 100 грамм.
    Перец в горошке – штучек 10.

    4:589

     

    4:594

    Способ приготовления.
    Чистим наши кабачки или молодые оставляем со шкуркой, после режем на кольца, обжариваем на сковороде. Томаты и лук шинкуем любым привычным способом. После чего их томим на медленном огне, пока масса не станет мягкой.

    4:1035

    Далее, блендером делаем пюре. Если его нет, то просто перетираем томаты через сито. Сюда кладём шинкованную зелень, чеснок, который лучше продавить через чесночницу, соль, сахарный песок.

    4:1378

    Банки стерилизуем, заливаем в них томатную пасту и кладём кабачки в пропорции 1:1. Сюда же добавляем перец, нарезанный квадратиками, и перец горошком. После чего ставим банки в кастрюлю, предварительно накрыв их крышкой.

    4:1780



     

    4:4

    Совет: Чтобы банки не лопнули, лучше на дно кастрюли положить ткань.
    После наливаем воды на треть и чуть больше и стерилизуем таким образом полчаса. Далее, все по стандартной схеме – закрутили, перевернули, накрывали. Такой рецепт позволяет хранить заготовки дома.

    4:493

     

    4:498

    Кабачки по-корейски рецепт на зиму

     

    4:573

    5:1077

     

    5:1082

    Кабачки по-корейски «улетают» первыми

    5:1155

    Для приготовления этой заготовки желательно использовать только крепкие и молоденькие кабачки. От кожуры их очищать не стоит и, если вы нарезали кабачки соломкой, то и другие овощи, присутствующие в этой закуске режьте тоже соломкой.

    5:1586



    Если же режете кабачки кружочками, то всё тогда тоже режьте кружочками. Так получается более красиво. Хотя, в принципе, это дело вкуса каждой хозяйки.

    5:274

    Будет удобно и красиво, если вы будете использовать тёрку для моркови по-корейски. Обязательно, нарезав и перемешав все овощи для кабачков по-корейски, дайте им постоять, чтобы маринад наполнил каждый кусочек неповторимым ароматом корейской кухни.

    5:731

     

    5:736

    Ингредиенты:

    5:766

    молодые крепкие кабачки - 2,5 кг.;

    5:826

    лук репчатый - 0,5 кг.;

    5:865

    морковь - 0,5 кг.;

    5:895

    сладкий перец - 5 средних;

    5:943

    чеснок - 200 г.;

    5:969

    зелень разная (укроп, кинза, сельдерей, петрушка) - сколько хотите;

    5:1091

     

    5:1096

    Ингредиенты для маринада:

    5:1150

    растительное масло - 1 стакан;

    5:1206

    сахар - 1 стакан;

    5:1237

    уксус 9% - 150 мл.;

    5:1266

    соль - 2 ложки ст.;

    5:1299

    приправа для моркови по-корейски - 2 пачки.

    5:1378

     

    5:1383

    Приготовление:

    5:1417

    Для приготовления маринада достаточно просто перемешать его ингредиенты.

    5:1556



    Кабачки и морковку натираем на тёрке для моркови по-корейски или режем тоненькой соломкой - как нравится. Можно также нарезать овощи небольшими кружочками.

    5:287

    Сладкий перец и лук режем, как нравится. Измельченный чеснок и мелко нарубленную зелень перемешиваем со всеми овощами. Предварительно приготовленным маринадом заливаем наше блюдо, еще раз перемешиваем и даем настояться 3-4 часа.

    5:708

    По истечении данного времени, раскладываем закуску в чистые сухие банки и стерилизуем: литровые банки полчаса, полулитровые - 15 минут.

    5:956

    Всё. Закатать, дать остыть, не переворачивая банок.

    5:1051

    Хранить можно кабачки по-корейски и в кладовке, и в погребе - они не «привередливые».

    5:1207

     

    5:1212

    Кабачки на зиму

     

    5:1252

    6:1756

     

    6:4

    Кабачки по этому рецепту получаются вкусными до неприличия, могу их много и долго лопать!)) Некоторые спрашивали у меня: Какие они получаются, как огурцы? - Нет, они получаются как кабачки. Не люблю когда в кабачки кладут укроп, лаврушку, тогда действительно получатся как огурцы. И патиссоны подойдут, и цуккини, попробуйте обязательно!

    6:617

     

    6:622

    Итак, подготовим всё для консервирования - банки стерилизуем, кабачки режем кружочками и полу-кружочками, укладываем в банки, добавляя только чеснок и черный перец горошком.

    6:946

     

    6:951

    Для маринада:
    7 ст. воды,
    2 ст. л. соли,
    3 ст. л. сахара,
    2 неполные рюмки уксуса 9% (150 мл).

    6:1110

     

    6:1115

    Приготовление:

    6:1149

    Маринад вскипятить, залить кабачки, накрыть крышками и стерилизовать 1 л банки 10 минут. Закатать, перевернуть.

    6:1352

    Попробуйте, вкуснее быть не может!

    6:1417

     

    6:1422

    Кабачки «как грузди» на зиму

     

    6:1486

    7:1990



     

    7:4

    Нам понадобится:

    7:41

    3 кг.кабачков,
    0,5 стакана уксуса 9%,
    0,5 стакана растительного масла,
    2 ст.л.соли,
    5 ст.л.сахара,
    2 ст.л.тертого чеснока,
    черный молотый перец по вкусу,
    зелень укропа и петрушки.

    7:357

     

    7:362

    Приготовление:

    7:396

    Кабачки нарезать кружочками толщиной в 1 см. и сложить в глубокую посуду. Добавить к ним соль,сахар,черный молотый перец,тертый чеснок,9 % уксус,растительное масло и мелко нашинкованную зелень. Всё перемешать и оставить на 3 часа при комнатной температуре настаиваться.

    7:888

    Разложить по стерильным банкам,залить соком,который образовался после того,как кабачки постояли 3 часа. Стерилизовать 10-15 минут и закатать простерилизованными крышками.

    7:1202

    Убрать,перевернув и накрыв теплым одеялом до полного остывания. Затем убрать в прохладное место для хранения.

    7:1406

    А зимой достать и наслаждаться этой замечательной закуской.

    7:1519



     

    7:4

    Салат из кабачков на зиму рецепт

     

    7:75

    8:579

     

    8:584

    Этот салатик закрываю уже третий год.  Уж очень вкусный получается! Делать его совсем не сложно. Салат получается сладко-острый, хорошо хранится при комнатной температуре.
    Из данного количества продуктов получается 3 литра салата.

    8:1010

     

    8:1015

    Ингредиенты:
    Кабачки или цукини — 2 кг;
    Перец сладкий — 2 штуки;
    Перец горький — 2-3 штуки;
    Помидоры — 1 кг;
    Чеснок — 2 головки;
    Сахар — 1 стакан;
    Соль (не мелкая) — 2 ст.л. с горкой;
    Масло подсолнечное — 1 стакан;
    Уксус 9% — 2 ч.л.

    8:1430

     

    8:1435

    Приготовление:
    Заранее простерилизуем 3 литровые банки и жестяные крышки (перед стерилизацией я всегда их хорошенько чищу пищевой содой).
    Кабачки помоем, срежем хвостики, нарежем любой формы (у меня кружками толщиной 0,4-0,5 см). Для нарезки я использую специальную шинковку для капусты — получается идеально-ровная толщина.
    Чистим чеснок и перец и прокручиваем его вместе с помидорами через мясорубку или перемалываем в блендере.
    Перекладываем все овощи в таз, добавляем сахар, соль, масло и уксус. Доводим до кипения и тушим на среднем огне 20-25 минут.
    Горячим раскладываем по банкам, закатываем крышками, укрываем чем-нибудь теплым и оставляем до полного остывания.

    8:2659



     

    8:4

    Кабачковая икра —  очень вкусная

     

    8:77

    9:581

     

    9:586

    Предлагаю приготовить   такую  вкуснющую  кабачковую икру. Особых усилий  эта икра  не требует, а получается ну очень вкусной. Можно приготовить   и покушать, а можно и закатать. Пробуйте! НЕ пожалеете.

    9:959

     

    9:964

    Нам понадобится:

    9:1001

     1,5 кг кабачков (любых)

    9:1044

    3 сладких перца

    9:1074

    3 луковицы

    9:1095

    3 -4  ст. л. томатной пасты

    9:1142

    Соль, молотый перец

    9:1180

    3 зубчика чеснока

    9:1214

    Можно сухие травы (итальянские, прованские)

    9:1296

     

    9:1301

    Приготовление:

    9:1335

    1. Лук режем мелко, обжариваем,  морковь трем на крупную терку, добавляем к луку, перец режем маленькими кубиками и также кладем в сковороду, обжариваем 5 минут.

    9:1627

    2. Кабачки, если молодые,  не чистим, более зрелые очищаем и освобождаем  от семян, режем небольшими кубиками, выкладываем  к овощам в сковородку. Можно посыпать травами. Тушить под крышкой на медленном огне 15-20 минут. Добавить томатную пасту, хорошо все перемешать  и тушить еще 15-20 минут. В конце добавить мелко нарезанный чеснок. Снова перемешать и выключить.

    9:658

    Можно  употреблять  икру  кусочками, а можно измельчить в блендере.

    9:785

    Разложить икру в пол литровые банки, стерилизовать 30 минут, закатать, перевернуть до полного остывания

    9:976

     

    9:981

    Кабачки на зиму острые

     

    9:1034

    10:1540



     

    10:4

    Ингредиенты:

    10:34

    Кабачки — 6 Килограмм

    10:79

    Сахар — 200 Грамм

    10:114

    Уксус — 200 Грамм

    10:149

    Масло растительное — 200 Грамм

    10:209

    Чеснок — 200 Грамм

    10:246

    Красный перец — 10 Грамм

    10:295

    Черный перец — 10 Грамм

    10:342

    Соль — 4 Ст. ложки

    10:379

     

    10:384

    Приготовление:

    10:418
    1. Кабачки моем и нарезаем кругляшами в полсантиметра толщиной. Если кабачки старые - снимаем шкурку и удаляем семечки.
    2. Чеснок тоже моем, чистим, измельчаем любым способом, и добавляем в миску с кабачками. Перемешаем.
    3. Добавим все остальные ингредиенты, и тщательно перемешаем. Оставим на каое-то время пропитаться, минимум - час, а лучше на ночь.

     

     

    4. Кабачки начинаем подогревать на маеньком огне. Параллельно стерилизуем банки, и пока кабачки не размякли, - перекладываем в банки, закатываем, переворачиваем.
    5. А зимой открываем банку, достаем кабачки, посыпаем их зеленью или приправами - готово!

     

    Салат из кабачков на зиму

     

     

    Ингредиенты:
    Кабачки — 1 Килограмм
    Лук репчатый — 500 Грамм
    Свекла — 500 Грамм
    Сахар — 100 Грамм
    Масло растительное — 50 Миллилитров
    Соль — 1 Ст. ложка
    Уксус 9% — 50 Миллилитров (столовый)
    Перец черный молотый — 0,5 Чайных ложки
     
    Приготовление:
    1. Приготовьте для салата продукты и необходимые специи. Кабачки нужно брать молоденькие, чтобы внутри не было жестких семян. Очистите свеклу, нашинкуйте её тонко.
    2. У кабачков срежьте попки, нашинкуйте овощ тонкими длинными соломками. Я использую терку для приготовления овощей по-корейски. Влагу отжимать не нужно!
    3. Добавьте к кабачкам тертую свеклу и порезанный полукольцами лук.
    4. Переложите овощи в глубокую кастрюлю с толстым дном или казан. Добавьте соль, сахар, масло растительное и протушите на медленном огне 35 минут с момента закипания. За 5 минут до окончания влейте уксус и перемешайте салат.
    5. Салат из кабачков на зиму готов. Разложите его по стерильным баночкам и закатайте.

     

    12:4369



    Аджика из кабачков на зиму

     

    12:59

    13:565

     

    13:570

    Ингредиенты:

    13:600

    Кабачки — 3 Килограмма

    13:647

    Морковь — 500  Грамм

    13:687

    Перец сладкий — 500  Грамм

    13:738

    Чеснок — 10 Зубчиков

    13:780

    Помидоры — 1,5  Килограмма

    13:832

    Красный перец — 2 Ст. ложки

    13:886

    Сахар — 100  Грамм

    13:922

    Соль — 2  Ст. ложки

    13:960

    Масло растительное — 200  Грамм

    13:1021

     

    13:1026

    Приготовление:

    13:1060
    1. Подготовьте все овощи: тщательно промойте их и высушите. Готовить аджику из кабачков на зиму в домашних условиях вовсе не сложно.
    2. Я перетирала все овощи на мясорубке. первым делом приступите к помидорам. Томаты следует хорошенько перекрутить в емкость с высокими бортами.
    3. Очистите кабачки от кожи и также пропустите через мясорубку. Следующий на очереди будет сладкий перец, а затем уже морковь. В конце выдавите чеснок и добавьте к полученной массе. Объединив все ингредиенты к ним можно добавить сахар.
    4. Добавив сахар, соль, сахар и масло поставьте икру вариться на медленный огонь. Я варила икру около сорока минут постоянно помешивая, чтобы не пригорела. Лучше для этих целей брать посуду с толстым дном. В конце варки добавьте красный перец и протушите еще около 10 минут.

     

     

    5. Теперь можно переложить аджику в подготовленные заранее банки и закатать. Стерилизовать банки и крышки перед этой процедурой следует тщательно. Вот и все, аджика из кабачков на зиму в домашних условиях готова!

     

    Рагу из кабачков на зиму

     

     

    Ингредиенты:

    Кабачки — 3 Килограмма

    15:4047



    Болгарский перец — 5-7 Штук

    15:53

    Острый перец — 3 Штуки

    15:99

    Лук репчатый — 1-2 Штук

    15:145

    Чеснок — 10-15 Зубчиков

    15:190

    Сахар — 1 Ст. ложка

    15:229

    Соль — 1,5 Ст. ложки

    15:268

    Растительное масло — 0,5 Стакана

    15:332

    Уксус 9% — 7 ст. ложек

    15:371

    Вода — 0,5 стакана

    15:407

    Томатная паста — 200 грамм

    15:458

     

    15:463

    Приготовление:

    15:497

    Если у вас молодые кабачки, и семена у них еще не сформировались, то их просто моем и нарезаем кубиками. У зрелых кабачков удаляем семена и снимаем кожицу.

    15:780
    Болгарские перцы моем, удаляем сердцевину с семенами. Нарезаем кубиками и отправляем в кастрюлю к кабачкам.
    У острого перца тоже удаляем семена. Мякоть нарезаем мелко-мелко.
    Выкладываем перец к остальным овощам и добавляем томатную пасту.
    Чеснок чистим и пропускаем через чеснокодавилку, лук чистим и нарезаем тонкой соломкой. Добавляем в кастрюлю к кабачкам.
    Наливаем в кастрюлю растительное масло, добавляем соль, сахар и воду. Перемешиваем, ставим на плиту и тушим на среднем огне 25-30 минут. За 5 минут до окончания времени готовки добавим уксус.

     

     

    Готовое рагу горячим раскладываем по заранее простерилизованным банкам. Закатываем и устанавливаем горлышком вниз. Укутываем и оставляем остывать.

     

    Кабачки и патиссоны на зиму

     

     

    Ингредиенты:
    Патиссоны — 1.5 Килограмма
    Кабачки — 1.5 Килограмма
    Уксус 9% — 200 Грамм
    Морковь — 500 Грамм
    Лук — 500 Грамм
    Масло растительное — 0.5 Стакана
    Чеснок — 2 Штуки
    Соль — 2 Ст. ложки
    Сахар — 1 Стакан
    Перец молотый — 1 Чайная ложка

     

    Приготовление:
    1. Морковь натираем на терке (удобно использовать терку для моркови по-корейски). Лук нарезаем тонкими полукальцами. Патиссоны и кабачки очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Все овощи сложите в емкость. Чеснок давим через пресс и тоже складываем в миску.
    2. Теперь сделаем отдельно смесь для маринада: уксус, масло, сахар, соль и перец. Стараемся тщательно перемешать, чтоб сахар растворился. Заливаем маринадом овощи, перемешаем. Ждем 2,5 часа.
    3. Раскладываем салат в стерильные баночки, стерилизуем 15 минут, закрываем на зиму.

     

    Соте из кабачков на зиму

     

     

    Ингредиенты:
    Кабачки — 500 Грамм
    Лук — 100 Грамм
    Сладкий перец — 150 Грамм
    Морковь — 150 Грамм
    Зелень — По вкусу (для подачи)
    Соль, перец — По вкусу

     

    Приготовление:
    Все овощи – кабачки, перец, лук и морковь порежьте мелкими кубиками.
    Обжарьте на сковороде лук, затем добавьте морковь и перец. Жарьте до мягкости, затем сложите овощи в отдельную посуду.
    На той же сковороде протушите кабачки до прозрачности.
    Затем добавьте к кабачкам уже обжаренные овощи, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне 30 минут. Добавьте соль и перец по вкусу и дайте соте постоять минут 15.

     

     

    Далее разложите соте по банкам, накройте крышками (не закупоривайте!) и стерилизуйте в кипящей воде в течение 7-10 минут. Вода должна доходить примерно до середины банки, на дно кастрюли обязательно постелите тряпочку, чтобы банка не лопнула. Аккуратно выньте банки из воды, закупорьте, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Для верности можно укутать в одеяло. При подаче соте из банки посыпьте свежей зеленью.

     

    Аджика из кабачков с яблоками на зиму

     

     
    Ингредиенты:
    Кабачки — 2.5 Килограмма
    Перец сладкий — 0.5 Килограмма
    Яблоки — 0.5 Килограмма
    Морковь — 0.5 Килограмма
    Чеснок — 100 Грамм
    Перец острый — 200 Грамм
    Соль — 50 Грамм
    Сахар — 70 Грамм
    Масло растительное — 250 Миллилитров
    Уксус 9% — 100 Миллилитров
    Зелень — По вкусу

     

    Приготовление:
    1. Кабачки, перец сладкий, перец горький, яблоки и морковь пропускаем через блендер или мясорубку. Смешаем до однородности. Банки, кстати, заранее простерилизуйте.
    2. Овощную смесь на среднем огне доводим до кипения, и варим еще час, постоянно помешивая. затем добавим зелень и чеснок, варим еще 10 минут.
    3. Через 10-15 минут добавим соль, сахар, уксус, перемешаем, еще раз доводим до кипения. Наполняем наши подготовленные банки горячей аджикой, закрываем стерильными крышками.
    4. Готово! Храним в перевернутом состоянии в одеяле до полного остывания, а потом - в погребе или холодильнике.

     

    Кабачки, жареные в томате, на зиму

     

     

    Ингредиенты:
    Кабачки молодые — 2 Штуки
    Помидоры — 2 Штуки
    Томатная паста — 1 Ст. ложка
    Чеснок — 7 Зубчиков
    Специи — По вкусу

     

    Приготовление:
    Промываем и нарезаем кубиками кабачки.
    Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем кабачки, примерно 10 минут, постоянно их помешивая. Затем добавляем мелко порезанные томаты, томатную пасту, аджику и измельченный чеснок. Перемешиваем и тушим на медленном огне еще 20 минут.
    Раскладываем кабачки с томатным соусом по банкам и закрываем их. Переворачиваем банки до полного остывания, после чего храним в темном и прохладном месте.

     

    Приятного аппетита !

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