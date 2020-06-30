Кабачки на зиму (16 рецептов)
Вкусная и острая закуска из кабачков, пахнущая пряностями и травами, сделает ваш стол зимойнамного аппетитнее. Даже с обыкновенной картошечкой такие кабачки будут «уплетаться за обе щеки». Выбирайте рецепт на любой вкус!
Кабачки в соусе сацебели на зиму
Понадобится:
кабачки – 3 кг;
лук – 500 г;
сацебели – 400 г Рецепт Сацебели читайте тут →
уксус – 1 неполный стакан;
сахар – две трети стакана;
растительное масло – 150 мл;
соль – 2 ч. л.;
молотый перец – 2 ч. л.;
укроп.
Кабачки получаются острыми, пикантными
Приготовление:
Лук и кабачки нарезаются и выкладываются в глубокую емкость.
Добавляются все необходимые ингредиенты, интенсивно перемешиваются.
Полученная смесь настаивается 12 часов, чтобы кабачки хорошо пустили сок.
Кабачки выкладываются в банки.
Наполненные банки помещаются в нагретую духовку и стерилизуются около часа.
Банки закатываются и укутываются в одеяло.
Если для консервирования были выбраны молодые овощи, то они дадут достаточно сока. В случае использования перезревших, необходимо добавить немного воды.
Вместо соуса «Сацебели» можно использовать обычный «Краснодарский», вкус будет несколько иной, но тоже получается вкусно.
Банки перед консервацией обязательно пару минут необходимо подержать над кипятком, чтобы они хорошо обдались паром. Это предотвратит появление плесени и не появятся другие нежелательные последствия.
Кабачки маринованные по-болгарски
Простой рецепт очень вкусной заготовки из кабачков. Отличный маринад, кабачки – объеденье! Пробуйте, это несложно.
Рецепт маринованные кабачки: на 4 литровые банки
Нам понадобится:
3 кг кабачков
200 г сахара
2 л воды
3 ст. л. соли ( с горкой)
1 стакан 9% уксуса
Укроп, лист хрена
14 -16 зубчиков чеснока
1 ч. л. перца горошком
7 лавровых листов
Приготовление:
1.Кабачки помыть, нарезать кружочками не тонко.
2.Зелень вымыть, крупно нарезать, начистить чеснок. Выложить чеснок и зелень в стерилизованные банки.
3.Пока стерилизовались банки, приготовим маринад. Для этого в кастрюлю наливаем воды, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, перец горошком, лавровый лист. Даем прокипеть, вливаем уксус, снова даем закипеть.
4.В кипящий бульон кладем кабачки, накрываем крышкой и держим 5-6 минут под крышкой на огне, помешивая время от времени кабачки, чтобы все «искупались» в маринаде. Выключить кастрюлю и разложить сразу же горячие кабачки ложкой по банкам.
5.Оставшийся в кастрюле маринад снова довести до кипения, залить ним кабачки и закатать банки. Перевернуть банки, укутать пледом до полного остывания.
Вкусные маринованные кабачки готовы!
Кабачки в томатном соусе на зиму
Нам понадобится
Кабачки – 1 кг.
Томаты – чуть меньше килограмма.
Перец сладкий – 350 грамм.
Петрушка – треть или половина пучка.
Укроп – столько же, как и петрушки.
Соль – ложка столовая.
Сахар – в два раза больше, чем соли.
Чеснока – 1.5-2 головки.
Масло подсолнечное рафинированное – 100 грамм.
Перец в горошке – штучек 10.
Способ приготовления.
Чистим наши кабачки или молодые оставляем со шкуркой, после режем на кольца, обжариваем на сковороде. Томаты и лук шинкуем любым привычным способом. После чего их томим на медленном огне, пока масса не станет мягкой.
Далее, блендером делаем пюре. Если его нет, то просто перетираем томаты через сито. Сюда кладём шинкованную зелень, чеснок, который лучше продавить через чесночницу, соль, сахарный песок.
Банки стерилизуем, заливаем в них томатную пасту и кладём кабачки в пропорции 1:1. Сюда же добавляем перец, нарезанный квадратиками, и перец горошком. После чего ставим банки в кастрюлю, предварительно накрыв их крышкой.
Совет: Чтобы банки не лопнули, лучше на дно кастрюли положить ткань.
После наливаем воды на треть и чуть больше и стерилизуем таким образом полчаса. Далее, все по стандартной схеме – закрутили, перевернули, накрывали. Такой рецепт позволяет хранить заготовки дома.
Кабачки по-корейски рецепт на зиму
Кабачки по-корейски «улетают» первыми
Для приготовления этой заготовки желательно использовать только крепкие и молоденькие кабачки. От кожуры их очищать не стоит и, если вы нарезали кабачки соломкой, то и другие овощи, присутствующие в этой закуске режьте тоже соломкой.
Если же режете кабачки кружочками, то всё тогда тоже режьте кружочками. Так получается более красиво. Хотя, в принципе, это дело вкуса каждой хозяйки.
Будет удобно и красиво, если вы будете использовать тёрку для моркови по-корейски. Обязательно, нарезав и перемешав все овощи для кабачков по-корейски, дайте им постоять, чтобы маринад наполнил каждый кусочек неповторимым ароматом корейской кухни.
Ингредиенты:
молодые крепкие кабачки - 2,5 кг.;
лук репчатый - 0,5 кг.;
морковь - 0,5 кг.;
сладкий перец - 5 средних;
чеснок - 200 г.;
зелень разная (укроп, кинза, сельдерей, петрушка) - сколько хотите;
Ингредиенты для маринада:
растительное масло - 1 стакан;
сахар - 1 стакан;
уксус 9% - 150 мл.;
соль - 2 ложки ст.;
приправа для моркови по-корейски - 2 пачки.
Приготовление:
Для приготовления маринада достаточно просто перемешать его ингредиенты.
Кабачки и морковку натираем на тёрке для моркови по-корейски или режем тоненькой соломкой - как нравится. Можно также нарезать овощи небольшими кружочками.
Сладкий перец и лук режем, как нравится. Измельченный чеснок и мелко нарубленную зелень перемешиваем со всеми овощами. Предварительно приготовленным маринадом заливаем наше блюдо, еще раз перемешиваем и даем настояться 3-4 часа.
По истечении данного времени, раскладываем закуску в чистые сухие банки и стерилизуем: литровые банки полчаса, полулитровые - 15 минут.
Всё. Закатать, дать остыть, не переворачивая банок.
Хранить можно кабачки по-корейски и в кладовке, и в погребе - они не «привередливые».
Кабачки на зиму
Кабачки по этому рецепту получаются вкусными до неприличия, могу их много и долго лопать!)) Некоторые спрашивали у меня: Какие они получаются, как огурцы? - Нет, они получаются как кабачки. Не люблю когда в кабачки кладут укроп, лаврушку, тогда действительно получатся как огурцы. И патиссоны подойдут, и цуккини, попробуйте обязательно!
Итак, подготовим всё для консервирования - банки стерилизуем, кабачки режем кружочками и полу-кружочками, укладываем в банки, добавляя только чеснок и черный перец горошком.
Для маринада:
7 ст. воды,
2 ст. л. соли,
3 ст. л. сахара,
2 неполные рюмки уксуса 9% (150 мл).
Приготовление:
Маринад вскипятить, залить кабачки, накрыть крышками и стерилизовать 1 л банки 10 минут. Закатать, перевернуть.
Попробуйте, вкуснее быть не может!
Кабачки «как грузди» на зиму
Нам понадобится:
3 кг.кабачков,
0,5 стакана уксуса 9%,
0,5 стакана растительного масла,
2 ст.л.соли,
5 ст.л.сахара,
2 ст.л.тертого чеснока,
черный молотый перец по вкусу,
зелень укропа и петрушки.
Приготовление:
Кабачки нарезать кружочками толщиной в 1 см. и сложить в глубокую посуду. Добавить к ним соль,сахар,черный молотый перец,тертый чеснок,9 % уксус,растительное масло и мелко нашинкованную зелень. Всё перемешать и оставить на 3 часа при комнатной температуре настаиваться.
Разложить по стерильным банкам,залить соком,который образовался после того,как кабачки постояли 3 часа. Стерилизовать 10-15 минут и закатать простерилизованными крышками.
Убрать,перевернув и накрыв теплым одеялом до полного остывания. Затем убрать в прохладное место для хранения.
А зимой достать и наслаждаться этой замечательной закуской.
Салат из кабачков на зиму рецепт
Этот салатик закрываю уже третий год. Уж очень вкусный получается! Делать его совсем не сложно. Салат получается сладко-острый, хорошо хранится при комнатной температуре.
Из данного количества продуктов получается 3 литра салата.
Ингредиенты:
Кабачки или цукини — 2 кг;
Перец сладкий — 2 штуки;
Перец горький — 2-3 штуки;
Помидоры — 1 кг;
Чеснок — 2 головки;
Сахар — 1 стакан;
Соль (не мелкая) — 2 ст.л. с горкой;
Масло подсолнечное — 1 стакан;
Уксус 9% — 2 ч.л.
Приготовление:
Заранее простерилизуем 3 литровые банки и жестяные крышки (перед стерилизацией я всегда их хорошенько чищу пищевой содой).
Кабачки помоем, срежем хвостики, нарежем любой формы (у меня кружками толщиной 0,4-0,5 см). Для нарезки я использую специальную шинковку для капусты — получается идеально-ровная толщина.
Чистим чеснок и перец и прокручиваем его вместе с помидорами через мясорубку или перемалываем в блендере.
Перекладываем все овощи в таз, добавляем сахар, соль, масло и уксус. Доводим до кипения и тушим на среднем огне 20-25 минут.
Горячим раскладываем по банкам, закатываем крышками, укрываем чем-нибудь теплым и оставляем до полного остывания.
Кабачковая икра — очень вкусная
Предлагаю приготовить такую вкуснющую кабачковую икру. Особых усилий эта икра не требует, а получается ну очень вкусной. Можно приготовить и покушать, а можно и закатать. Пробуйте! НЕ пожалеете.
Нам понадобится:
1,5 кг кабачков (любых)
3 сладких перца
3 луковицы
3 -4 ст. л. томатной пасты
Соль, молотый перец
3 зубчика чеснока
Можно сухие травы (итальянские, прованские)
Приготовление:
1. Лук режем мелко, обжариваем, морковь трем на крупную терку, добавляем к луку, перец режем маленькими кубиками и также кладем в сковороду, обжариваем 5 минут.
2. Кабачки, если молодые, не чистим, более зрелые очищаем и освобождаем от семян, режем небольшими кубиками, выкладываем к овощам в сковородку. Можно посыпать травами. Тушить под крышкой на медленном огне 15-20 минут. Добавить томатную пасту, хорошо все перемешать и тушить еще 15-20 минут. В конце добавить мелко нарезанный чеснок. Снова перемешать и выключить.
Можно употреблять икру кусочками, а можно измельчить в блендере.
Разложить икру в пол литровые банки, стерилизовать 30 минут, закатать, перевернуть до полного остывания
Кабачки на зиму острые
Ингредиенты:
Кабачки — 6 Килограмм
Сахар — 200 Грамм
Уксус — 200 Грамм
Масло растительное — 200 Грамм
Чеснок — 200 Грамм
Красный перец — 10 Грамм
Черный перец — 10 Грамм
Соль — 4 Ст. ложки
Приготовление:
Салат из кабачков на зиму
Аджика из кабачков на зиму
Ингредиенты:
Кабачки — 3 Килограмма
Морковь — 500 Грамм
Перец сладкий — 500 Грамм
Чеснок — 10 Зубчиков
Помидоры — 1,5 Килограмма
Красный перец — 2 Ст. ложки
Сахар — 100 Грамм
Соль — 2 Ст. ложки
Масло растительное — 200 Грамм
Приготовление:
Рагу из кабачков на зиму
Кабачки — 3 Килограмма
Болгарский перец — 5-7 Штук
Острый перец — 3 Штуки
Лук репчатый — 1-2 Штук
Чеснок — 10-15 Зубчиков
Сахар — 1 Ст. ложка
Соль — 1,5 Ст. ложки
Растительное масло — 0,5 Стакана
Уксус 9% — 7 ст. ложек
Вода — 0,5 стакана
Томатная паста — 200 грамм
Приготовление:
Если у вас молодые кабачки, и семена у них еще не сформировались, то их просто моем и нарезаем кубиками. У зрелых кабачков удаляем семена и снимаем кожицу.
Кабачки и патиссоны на зиму
Соте из кабачков на зиму
Аджика из кабачков с яблоками на зиму
Кабачки, жареные в томате, на зиму
Приятного аппетита !
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