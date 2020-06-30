Кабачки на зиму (16 рецептов)

Заготовки на зиму

1:502

1:507

Вкусная и острая закуска из кабачков, пахнущая пряностями и травами, сделает ваш стол зимойнамного аппетитнее. Даже с обыкновенной картошечкой такие кабачки будут «уплетаться за обе щеки». Выбирайте рецепт на любой вкус!

1:915

Кабачки в соусе сацебели на зиму

1:986

2:1492

2:1497

Понадобится:

кабачки – 3 кг;

лук – 500 г;

сацебели – 400 г Рецепт Сацебели читайте тут →

уксус – 1 неполный стакан;

сахар – две трети стакана;

растительное масло – 150 мл;

соль – 2 ч. л.;

молотый перец – 2 ч. л.;

укроп.

2:1884

Кабачки получаются острыми, пикантными

2:74

2:79

Приготовление:

Лук и кабачки нарезаются и выкладываются в глубокую емкость.

Добавляются все необходимые ингредиенты, интенсивно перемешиваются.

Полученная смесь настаивается 12 часов, чтобы кабачки хорошо пустили сок.

Кабачки выкладываются в банки.

Наполненные банки помещаются в нагретую духовку и стерилизуются около часа.

Банки закатываются и укутываются в одеяло.

2:764

Если для консервирования были выбраны молодые овощи, то они дадут достаточно сока. В случае использования перезревших, необходимо добавить немного воды.

2:1048

Вместо соуса «Сацебели» можно использовать обычный «Краснодарский», вкус будет несколько иной, но тоже получается вкусно.

2:1276

Банки перед консервацией обязательно пару минут необходимо подержать над кипятком, чтобы они хорошо обдались паром. Это предотвратит появление плесени и не появятся другие нежелательные последствия.

2:1648

2:4

Кабачки маринованные по-болгарски

2:79

3:583

3:588

Простой рецепт очень вкусной заготовки из кабачков. Отличный маринад, кабачки – объеденье! Пробуйте, это несложно.

3:803

Рецепт маринованные кабачки: на 4 литровые банки

3:894

3:899

Нам понадобится:

3:936

3 кг кабачков

3:962

200 г сахара

3:984

2 л воды

3:1000

3 ст. л. соли ( с горкой)

3:1042

1 стакан 9% уксуса

3:1075

Укроп, лист хрена

3:1109

14 -16 зубчиков чеснока

3:1150

1 ч. л. перца горошком

3:1190

7 лавровых листов

3:1224

3:1229

Приготовление:

3:1263

1.Кабачки помыть, нарезать кружочками не тонко.

3:1351

2.Зелень вымыть, крупно нарезать, начистить чеснок. Выложить чеснок и зелень в стерилизованные банки.

3:1544

3.Пока стерилизовались банки, приготовим маринад. Для этого в кастрюлю наливаем воды, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, перец горошком, лавровый лист. Даем прокипеть, вливаем уксус, снова даем закипеть.

3:386

4.В кипящий бульон кладем кабачки, накрываем крышкой и держим 5-6 минут под крышкой на огне, помешивая время от времени кабачки, чтобы все «искупались» в маринаде. Выключить кастрюлю и разложить сразу же горячие кабачки ложкой по банкам.

3:820

5.Оставшийся в кастрюле маринад снова довести до кипения, залить ним кабачки и закатать банки. Перевернуть банки, укутать пледом до полного остывания.

3:1097

Вкусные маринованные кабачки готовы!

3:1168

3:1173

Кабачки в томатном соусе на зиму

3:1244

4:1748

4:4

Нам понадобится

Кабачки – 1 кг.

Томаты – чуть меньше килограмма.

Перец сладкий – 350 грамм.

Петрушка – треть или половина пучка.

Укроп – столько же, как и петрушки.

Соль – ложка столовая.

Сахар – в два раза больше, чем соли.

Чеснока – 1.5-2 головки.

Масло подсолнечное рафинированное – 100 грамм.

Перец в горошке – штучек 10.

4:589

4:594

Способ приготовления.

Чистим наши кабачки или молодые оставляем со шкуркой, после режем на кольца, обжариваем на сковороде. Томаты и лук шинкуем любым привычным способом. После чего их томим на медленном огне, пока масса не станет мягкой.

4:1035

Далее, блендером делаем пюре. Если его нет, то просто перетираем томаты через сито. Сюда кладём шинкованную зелень, чеснок, который лучше продавить через чесночницу, соль, сахарный песок.

4:1378

Банки стерилизуем, заливаем в них томатную пасту и кладём кабачки в пропорции 1:1. Сюда же добавляем перец, нарезанный квадратиками, и перец горошком. После чего ставим банки в кастрюлю, предварительно накрыв их крышкой.

4:1780

4:4

Совет: Чтобы банки не лопнули, лучше на дно кастрюли положить ткань.

После наливаем воды на треть и чуть больше и стерилизуем таким образом полчаса. Далее, все по стандартной схеме – закрутили, перевернули, накрывали. Такой рецепт позволяет хранить заготовки дома.

4:493

4:498

Кабачки по-корейски рецепт на зиму

4:573

5:1077

5:1082

Кабачки по-корейски «улетают» первыми

5:1155

Для приготовления этой заготовки желательно использовать только крепкие и молоденькие кабачки. От кожуры их очищать не стоит и, если вы нарезали кабачки соломкой, то и другие овощи, присутствующие в этой закуске режьте тоже соломкой.

5:1586

Если же режете кабачки кружочками, то всё тогда тоже режьте кружочками. Так получается более красиво. Хотя, в принципе, это дело вкуса каждой хозяйки.

5:274

Будет удобно и красиво, если вы будете использовать тёрку для моркови по-корейски. Обязательно, нарезав и перемешав все овощи для кабачков по-корейски, дайте им постоять, чтобы маринад наполнил каждый кусочек неповторимым ароматом корейской кухни.

5:731

5:736

Ингредиенты:

5:766

молодые крепкие кабачки - 2,5 кг.;

5:826

лук репчатый - 0,5 кг.;

5:865

морковь - 0,5 кг.;

5:895

сладкий перец - 5 средних;

5:943

чеснок - 200 г.;

5:969

зелень разная (укроп, кинза, сельдерей, петрушка) - сколько хотите;

5:1091

5:1096

Ингредиенты для маринада:

5:1150

растительное масло - 1 стакан;

5:1206

сахар - 1 стакан;

5:1237

уксус 9% - 150 мл.;

5:1266

соль - 2 ложки ст.;

5:1299

приправа для моркови по-корейски - 2 пачки.

5:1378

5:1383

Приготовление:

5:1417

Для приготовления маринада достаточно просто перемешать его ингредиенты.

5:1556

Кабачки и морковку натираем на тёрке для моркови по-корейски или режем тоненькой соломкой - как нравится. Можно также нарезать овощи небольшими кружочками.

5:287

Сладкий перец и лук режем, как нравится. Измельченный чеснок и мелко нарубленную зелень перемешиваем со всеми овощами. Предварительно приготовленным маринадом заливаем наше блюдо, еще раз перемешиваем и даем настояться 3-4 часа.

5:708

По истечении данного времени, раскладываем закуску в чистые сухие банки и стерилизуем: литровые банки полчаса, полулитровые - 15 минут.

5:956

Всё. Закатать, дать остыть, не переворачивая банок.

5:1051

Хранить можно кабачки по-корейски и в кладовке, и в погребе - они не «привередливые».

5:1207

5:1212

Кабачки на зиму

5:1252

6:1756

6:4

Кабачки по этому рецепту получаются вкусными до неприличия, могу их много и долго лопать!)) Некоторые спрашивали у меня: Какие они получаются, как огурцы? - Нет, они получаются как кабачки. Не люблю когда в кабачки кладут укроп, лаврушку, тогда действительно получатся как огурцы. И патиссоны подойдут, и цуккини, попробуйте обязательно!

6:617

6:622

Итак, подготовим всё для консервирования - банки стерилизуем, кабачки режем кружочками и полу-кружочками, укладываем в банки, добавляя только чеснок и черный перец горошком.

6:946

6:951

Для маринада:

7 ст. воды,

2 ст. л. соли,

3 ст. л. сахара,

2 неполные рюмки уксуса 9% (150 мл).

6:1110

6:1115

Приготовление:

6:1149

Маринад вскипятить, залить кабачки, накрыть крышками и стерилизовать 1 л банки 10 минут. Закатать, перевернуть.

6:1352

Попробуйте, вкуснее быть не может!

6:1417

6:1422

Кабачки «как грузди» на зиму

6:1486

7:1990

7:4

Нам понадобится:

7:41

3 кг.кабачков,

0,5 стакана уксуса 9%,

0,5 стакана растительного масла,

2 ст.л.соли,

5 ст.л.сахара,

2 ст.л.тертого чеснока,

черный молотый перец по вкусу,

зелень укропа и петрушки.

7:357

7:362

Приготовление:

7:396

Кабачки нарезать кружочками толщиной в 1 см. и сложить в глубокую посуду. Добавить к ним соль,сахар,черный молотый перец,тертый чеснок,9 % уксус,растительное масло и мелко нашинкованную зелень. Всё перемешать и оставить на 3 часа при комнатной температуре настаиваться.

7:888

Разложить по стерильным банкам,залить соком,который образовался после того,как кабачки постояли 3 часа. Стерилизовать 10-15 минут и закатать простерилизованными крышками.

7:1202

Убрать,перевернув и накрыв теплым одеялом до полного остывания. Затем убрать в прохладное место для хранения.

7:1406

А зимой достать и наслаждаться этой замечательной закуской.

7:1519

7:4

Салат из кабачков на зиму рецепт

7:75

8:579

8:584

Этот салатик закрываю уже третий год. Уж очень вкусный получается! Делать его совсем не сложно. Салат получается сладко-острый, хорошо хранится при комнатной температуре.

Из данного количества продуктов получается 3 литра салата.

8:1010

8:1015

Ингредиенты:

Кабачки или цукини — 2 кг;

Перец сладкий — 2 штуки;

Перец горький — 2-3 штуки;

Помидоры — 1 кг;

Чеснок — 2 головки;

Сахар — 1 стакан;

Соль (не мелкая) — 2 ст.л. с горкой;

Масло подсолнечное — 1 стакан;

Уксус 9% — 2 ч.л.

8:1430

8:1435

Приготовление:

Заранее простерилизуем 3 литровые банки и жестяные крышки (перед стерилизацией я всегда их хорошенько чищу пищевой содой).

Кабачки помоем, срежем хвостики, нарежем любой формы (у меня кружками толщиной 0,4-0,5 см). Для нарезки я использую специальную шинковку для капусты — получается идеально-ровная толщина.

Чистим чеснок и перец и прокручиваем его вместе с помидорами через мясорубку или перемалываем в блендере.

Перекладываем все овощи в таз, добавляем сахар, соль, масло и уксус. Доводим до кипения и тушим на среднем огне 20-25 минут.

Горячим раскладываем по банкам, закатываем крышками, укрываем чем-нибудь теплым и оставляем до полного остывания.

8:2659

8:4

Кабачковая икра — очень вкусная

8:77

9:581

9:586

Предлагаю приготовить такую вкуснющую кабачковую икру. Особых усилий эта икра не требует, а получается ну очень вкусной. Можно приготовить и покушать, а можно и закатать. Пробуйте! НЕ пожалеете.

9:959

9:964

Нам понадобится:

9:1001

1,5 кг кабачков (любых)

9:1044

3 сладких перца

9:1074

3 луковицы

9:1095

3 -4 ст. л. томатной пасты

9:1142

Соль, молотый перец

9:1180

3 зубчика чеснока

9:1214

Можно сухие травы (итальянские, прованские)

9:1296

9:1301

Приготовление:

9:1335

1. Лук режем мелко, обжариваем, морковь трем на крупную терку, добавляем к луку, перец режем маленькими кубиками и также кладем в сковороду, обжариваем 5 минут.

9:1627

2. Кабачки, если молодые, не чистим, более зрелые очищаем и освобождаем от семян, режем небольшими кубиками, выкладываем к овощам в сковородку. Можно посыпать травами. Тушить под крышкой на медленном огне 15-20 минут. Добавить томатную пасту, хорошо все перемешать и тушить еще 15-20 минут. В конце добавить мелко нарезанный чеснок. Снова перемешать и выключить.

9:658

Можно употреблять икру кусочками, а можно измельчить в блендере.

9:785

Разложить икру в пол литровые банки, стерилизовать 30 минут, закатать, перевернуть до полного остывания

9:976

9:981

Кабачки на зиму острые

9:1034

10:1540

10:4

Ингредиенты:

10:34

Кабачки — 6 Килограмм

10:79

Сахар — 200 Грамм

10:114

Уксус — 200 Грамм

10:149

Масло растительное — 200 Грамм

10:209

Чеснок — 200 Грамм

10:246

Красный перец — 10 Грамм

10:295

Черный перец — 10 Грамм

10:342

Соль — 4 Ст. ложки

10:379

10:384

Приготовление:

10:418

1. Кабачки моем и нарезаем кругляшами в полсантиметра толщиной. Если кабачки старые - снимаем шкурку и удаляем семечки.

2. Чеснок тоже моем, чистим, измельчаем любым способом, и добавляем в миску с кабачками. Перемешаем.

3. Добавим все остальные ингредиенты, и тщательно перемешаем. Оставим на каое-то время пропитаться, минимум - час, а лучше на ночь.

4. Кабачки начинаем подогревать на маеньком огне. Параллельно стерилизуем банки, и пока кабачки не размякли, - перекладываем в банки, закатываем, переворачиваем.

5. А зимой открываем банку, достаем кабачки, посыпаем их зеленью или приправами - готово!

Салат из кабачков на зиму

Ингредиенты: Кабачки — 1 Килограмм Лук репчатый — 500 Грамм Свекла — 500 Грамм Сахар — 100 Грамм Масло растительное — 50 Миллилитров Соль — 1 Ст. ложка Уксус 9% — 50 Миллилитров (столовый) Перец черный молотый — 0,5 Чайных ложки Приготовление: 1. Приготовьте для салата продукты и необходимые специи. Кабачки нужно брать молоденькие, чтобы внутри не было жестких семян. Очистите свеклу, нашинкуйте её тонко. 2. У кабачков срежьте попки, нашинкуйте овощ тонкими длинными соломками. Я использую терку для приготовления овощей по-корейски. Влагу отжимать не нужно! 3. Добавьте к кабачкам тертую свеклу и порезанный полукольцами лук. 4. Переложите овощи в глубокую кастрюлю с толстым дном или казан. Добавьте соль, сахар, масло растительное и протушите на медленном огне 35 минут с момента закипания. За 5 минут до окончания влейте уксус и перемешайте салат. 5. Салат из кабачков на зиму готов. Разложите его по стерильным баночкам и закатайте.

12:4369

Аджика из кабачков на зиму

12:59

13:565

13:570

Ингредиенты:

13:600

Кабачки — 3 Килограмма

13:647

Морковь — 500 Грамм

13:687

Перец сладкий — 500 Грамм

13:738

Чеснок — 10 Зубчиков

13:780

Помидоры — 1,5 Килограмма

13:832

Красный перец — 2 Ст. ложки

13:886

Сахар — 100 Грамм

13:922

Соль — 2 Ст. ложки

13:960

Масло растительное — 200 Грамм

13:1021

13:1026

Приготовление:

13:1060

1. Подготовьте все овощи: тщательно промойте их и высушите. Готовить аджику из кабачков на зиму в домашних условиях вовсе не сложно.

2. Я перетирала все овощи на мясорубке. первым делом приступите к помидорам. Томаты следует хорошенько перекрутить в емкость с высокими бортами.

3. Очистите кабачки от кожи и также пропустите через мясорубку. Следующий на очереди будет сладкий перец, а затем уже морковь. В конце выдавите чеснок и добавьте к полученной массе. Объединив все ингредиенты к ним можно добавить сахар.

4. Добавив сахар, соль, сахар и масло поставьте икру вариться на медленный огонь. Я варила икру около сорока минут постоянно помешивая, чтобы не пригорела. Лучше для этих целей брать посуду с толстым дном. В конце варки добавьте красный перец и протушите еще около 10 минут.

5. Теперь можно переложить аджику в подготовленные заранее банки и закатать. Стерилизовать банки и крышки перед этой процедурой следует тщательно. Вот и все, аджика из кабачков на зиму в домашних условиях готова!

Рагу из кабачков на зиму

Ингредиенты:

Кабачки — 3 Килограмма

15:4047

Болгарский перец — 5-7 Штук

15:53

Острый перец — 3 Штуки

15:99

Лук репчатый — 1-2 Штук

15:145

Чеснок — 10-15 Зубчиков

15:190

Сахар — 1 Ст. ложка

15:229

Соль — 1,5 Ст. ложки

15:268

Растительное масло — 0,5 Стакана

15:332

Уксус 9% — 7 ст. ложек

15:371

Вода — 0,5 стакана

15:407

Томатная паста — 200 грамм

15:458

15:463

Приготовление:

15:497

Если у вас молодые кабачки, и семена у них еще не сформировались, то их просто моем и нарезаем кубиками. У зрелых кабачков удаляем семена и снимаем кожицу.

15:780

Болгарские перцы моем, удаляем сердцевину с семенами. Нарезаем кубиками и отправляем в кастрюлю к кабачкам.

У острого перца тоже удаляем семена. Мякоть нарезаем мелко-мелко.

Выкладываем перец к остальным овощам и добавляем томатную пасту.

Чеснок чистим и пропускаем через чеснокодавилку, лук чистим и нарезаем тонкой соломкой. Добавляем в кастрюлю к кабачкам.

Наливаем в кастрюлю растительное масло, добавляем соль, сахар и воду. Перемешиваем, ставим на плиту и тушим на среднем огне 25-30 минут. За 5 минут до окончания времени готовки добавим уксус.

Готовое рагу горячим раскладываем по заранее простерилизованным банкам. Закатываем и устанавливаем горлышком вниз. Укутываем и оставляем остывать.

Кабачки и патиссоны на зиму

Ингредиенты: Патиссоны — 1.5 Килограмма Кабачки — 1.5 Килограмма Уксус 9% — 200 Грамм Морковь — 500 Грамм Лук — 500 Грамм Масло растительное — 0.5 Стакана Чеснок — 2 Штуки Соль — 2 Ст. ложки Сахар — 1 Стакан Перец молотый — 1 Чайная ложка Приготовление: 1. Морковь натираем на терке (удобно использовать терку для моркови по-корейски). Лук нарезаем тонкими полукальцами. Патиссоны и кабачки очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Все овощи сложите в емкость. Чеснок давим через пресс и тоже складываем в миску. 2. Теперь сделаем отдельно смесь для маринада: уксус, масло, сахар, соль и перец. Стараемся тщательно перемешать, чтоб сахар растворился. Заливаем маринадом овощи, перемешаем. Ждем 2,5 часа. 3. Раскладываем салат в стерильные баночки, стерилизуем 15 минут, закрываем на зиму.

Соте из кабачков на зиму

Ингредиенты: Кабачки — 500 Грамм Лук — 100 Грамм Сладкий перец — 150 Грамм Морковь — 150 Грамм Зелень — По вкусу (для подачи) Соль, перец — По вкусу Приготовление: Все овощи – кабачки, перец, лук и морковь порежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сковороде лук, затем добавьте морковь и перец. Жарьте до мягкости, затем сложите овощи в отдельную посуду. На той же сковороде протушите кабачки до прозрачности. Затем добавьте к кабачкам уже обжаренные овощи, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне 30 минут. Добавьте соль и перец по вкусу и дайте соте постоять минут 15. Далее разложите соте по банкам, накройте крышками (не закупоривайте!) и стерилизуйте в кипящей воде в течение 7-10 минут. Вода должна доходить примерно до середины банки, на дно кастрюли обязательно постелите тряпочку, чтобы банка не лопнула. Аккуратно выньте банки из воды, закупорьте, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Для верности можно укутать в одеяло. При подаче соте из банки посыпьте свежей зеленью.

Аджика из кабачков с яблоками на зиму

Ингредиенты: Кабачки — 2.5 Килограмма Перец сладкий — 0.5 Килограмма Яблоки — 0.5 Килограмма Морковь — 0.5 Килограмма Чеснок — 100 Грамм Перец острый — 200 Грамм Соль — 50 Грамм Сахар — 70 Грамм Масло растительное — 250 Миллилитров Уксус 9% — 100 Миллилитров Зелень — По вкусу Приготовление: 1. Кабачки, перец сладкий, перец горький, яблоки и морковь пропускаем через блендер или мясорубку. Смешаем до однородности. Банки, кстати, заранее простерилизуйте. 2. Овощную смесь на среднем огне доводим до кипения, и варим еще час, постоянно помешивая. затем добавим зелень и чеснок, варим еще 10 минут. 3. Через 10-15 минут добавим соль, сахар, уксус, перемешаем, еще раз доводим до кипения. Наполняем наши подготовленные банки горячей аджикой, закрываем стерильными крышками. 4. Готово! Храним в перевернутом состоянии в одеяле до полного остывания, а потом - в погребе или холодильнике.

Кабачки, жареные в томате, на зиму

Ингредиенты:

Кабачки молодые — 2 Штуки

Помидоры — 2 Штуки

Томатная паста — 1 Ст. ложка

Чеснок — 7 Зубчиков

Специи — По вкусу

Приготовление: