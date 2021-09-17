Салаты с капустой на зиму - 7 рецептов
17.09.2021 44 986 0

Салаты с капустой на зиму - 7 рецептов

Заготовки на зиму
В закладки

1:502

 

1:507

Капуста – удивительный продукт, с которым можно создать множество вкусных блюд. Решив заготовить её на зимний период, лучше всего, разумеется, сделать салатик. Нашинкованные белоснежные кочаны великолепно сочетаются с другими овощами.

1:943

 

1:948

Баклажаны с капустой на зиму

 

1:1012

2:1516



 

2:4

Этот рецепт для тех тех, кто любит баклажаны и обожает капусту.

2:123

Закуска получается очень вкусной и необычной, прекрасно сохраняется в течение всей зимы. Эти баклажаны с капустой можно есть просто, достав зимой из банки, а можно заправить репчатым луком и полить растительным маслом, особенно подойдет подсолнечное масло с запахом семечек. В любом случае будет очень вкусно и полезно.

2:711

 

2:716
Для приготовления баклажанов с капустой на зиму понадобится:
баклажаны - 1 кг;
капуста свежая - 1 кг;
морковь - 300 г;
чеснок - 10 зубчиков;
перец острый - по вкусу;
перец черный горошком - 10 шт.;
соль - 1,5 ст. л.;
уксус 9% - 0,5 стакана (или по вкусу).
* Соль и уксус окончательно можно отрегулировать по своему вкусу.
Приготовление:

Сначала нужно приготовить баклажаны. Для этого нужно отрезать хвостики, поместить баклажаны в кастрюлю с кипящей водой и варить после закипания 5-7 минут, не больше, чтобы баклажаны не переварились.

2:1683



 

2:4

Сверху  можно прикрыть тарелкой, чтобы баклажаны не всплывали и полностью все проварились одинаково.

2:193

 

2:198

Когда баклажаны сварятся, выложить их в миску и остудить.

2:305

 

2:310

Пока баклажаны остывают, свежую капусту тонко нашинковать и сложить в большую миску.

2:468

 

2:473

Морковь натереть на крупной терке и добавить к капусте.

2:577

 

2:582

Приготовить острый перец и чеснок.

2:648

 

2:653

Острый перец мелко нарезать, а чеснок пропустить через чеснокодавилку.

2:786

 

2:791

Чеснок и острый перец добавить к капусте с морковью. Также добавить перец горошком. Все тщательно перемешать.

2:994

 

2:999

Остывшие баклажаны нарезать кубиками примерно в 2 см.

2:1099

 

2:1104

Нарезанные баклажаны добавить в миску к другим овощам, добавить соль и уксус. Тщательно перемешать. Окончательно отрегулировать под свой вкус содержание соли и уксуса.

2:1415

 

2:1420

Переложить баклажаны с капустой в банки, убрать в прохладное место на хранение. Банки можно  закрыть полиэтиленовыми или завинчивающими крышками. А пробу можно снимать уже через неделю.

2:1764



 

2:4

Салат "Охотничий" с капустой на зиму

 

2:81

3:585

 

3:590

Предлагаю вам заготовить на зиму вкусный салат "Охотничий" с капустой. Этот закусочный салатик порадует вас своим замечательным вкусом в холодное время года. Его можно будет подать на обед или ужин, например, к отварному картофелю. Из данного количества продуктов выйдет 3 пол-литровые баночки салата.

3:1144
Нам понадобится:
капуста белокочанная - 250 г;
морковь - 250 г;
огурцы свежие - 250 г;
лук репчатый - 250 г;
перец болгарский сладкий - 250 г;
помидоры свежие - 400-500 г;
соль крупная - 20 г;
сахар - 1/4 стакана;
масло растительное рафинированное - 60 г;
уксус 9% - 35 мл;
лавровый лист - 3 шт.;
перец душистый горошком - 6 шт.

 

3:1714

Приготовление:

3:31

В кастрюлю нарезать тонкими кружочками или полукружочками очищенную морковь.

3:177

Капусту нашинковать, чуть посолить и помять руками. Выложить капусту в кастрюлю поверх моркови.

3:355

Далее выложить нарезанный полукольцами репчатый лук.

3:456

Следующий слой - нарезанные полукружочками свежие огурцы.

3:565

Затем - нарезанный соломкой сладкий болгарский перец.

3:666

И последний, верхний слой, - нарезанные дольками свежие помидоры.

3:787

Поставить кастрюлю с салатом на слабый огонь, накрыть кастрюлю крышкой. Когда овощи немного обмякнут (через 5 минут), всыпать сверху соль и сахар, влить растительное масло и уксус. Добавить лавровый лист и перец горошком.

3:1191

Салат аккуратно перемешать, дать закипеть и варить на небольшом огне 5-7 минут.

3:1336

Разложить салат в простерилизованные баночки, прикрыть прокипяченными крышками.

3:1488

В большой кастрюле нагреть воду почти до кипения, на дно поместить тряпочку или марлю, сложенную втрое. Аккуратно поставить в горячую воду банки с салатом. Вода должна доходить до "плечиков" банок. После закипания воды стерилизовать 0,5-литровые банки - 5 минут, литровые - 10 минут.

3:1997



Очень вкусный салат "Охотничий" с капустой, приготовленный на зиму, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Такой салат может храниться в условиях городской квартиры в темном месте.

3:359

 

3:364

Маринованная капуста со свеклой на зиму

 

3:449

4:953

 

4:958

Одна из заготовок, которые съедаются зимой в первую очередь. Мариную такую капусту в сочетании с разными овощами, на этот раз – со свеклой. Всегда бывает вкусно. Для маринования подходят летние сорта капусты - они более нежные и хрустящие. Такой же нежной и очень вкусной получается и маринованная капустка.

4:1521



 

4:4
Для приготовления маринованной капусты со свеклой на зиму понадобится:
капуста - 1 шт.;
чеснок - 4-6 зубчиков;
морковь - 1-2 шт.;
свекла - 1 шт. небольшая;
зонтики укропа;
черный перец;
лавровый лист.
Для маринада (на 1 литр воды):
соль - 2 ст. л.;
сахар - 3 ст. л.;
лимонная кислота - 1 ч. л.
Приготовление:

 

4:570

Капусту вымыть, очистить от поврежденных верхних листьев, нарезать крупными кусками.

4:729

 

4:734

Морковь очистить, нарезать кружочками. Чеснок очистить.

4:839

 

4:844

Свеклу очистить, нарезать ломтиками.

4:914

 

4:919

Банки простерилизовать привычным способом. На дно каждой баночки поместить кусочки моркови и свеклы, зубчики чеснока. Очень плотно уложить куски капусты, можно даже с горкой, так как капуста сочная и после заливки осядет. Сверху разместить зонтики укропа.

4:1390

 

4:1395

Вскипятить воду, залить банки кипятком.

4:1470

Через 10 минут воду слить в кастрюлю, замерить ее количество. На этой воде будем готовить маринад.

4:1649



 

4:4

В это же время в отдельной кастрюле снова вскипятить воду, залить в банки во второй раз, через 10 минут воду слить, она нам больше не нужна. В каждую банку добавить по несколько штук черного перца горошком, по 1 лавровому листу. Залить банки кипящим маринадом (для приготовления маринада довести до кипения первую слитую воду (замеренную), добавить соль и сахар, вскипятить, всыпать лимонную кислоту), закатать прокипяченными крышками и перевернуть банки до полного остывания. Капуста, маринованная со свеклой на зиму, получается нежной и очень вкусной.

4:1011

Приятного аппетита зимой!

4:1061

 

4:1068

Рецепт овощного салата на зиму

 

4:1136

5:1642

 

5:4

Есть у меня рецепт очень вкусного овощного салата, который заготавливается на зиму. Хотя я не отношусь к любителям консервированных салатов, но это блюдо из тех, которые зимой отличаются необычайным пикантным вкусом и необыкновенной  свежестью. Главное - не передержать по времени при стерилизации, чтобы он не стал вареным, а овощи сохранили легкую хрустинку и витамины.

5:689
Нам понадобится:
огурцы - 1 кг;
помидоры - 1 кг;
капуста белокочанная - 250 г;
лук репчатый - 250 г;
перец сладкий - 250 г;
морковь - 250 г;
петрушка -100 г;
масло растительное - 0,5 стакана;
соль - 1,5 ст. л.;
уксус 9% - 1-2 ст. л.;
сахар - 4 ст. л.;
(!) - выход - 10 банок по 0,5 литра.

 

5:1174

Приготовление:

5:1206

Взять тазик или большую миску и в нее размещать по очереди нарезанные овощи. Сначала настругать капусту.

5:1400

Огурцы нарезать тонкими кружочками.

5:1469

Помидоры нарезать ломтиками.

5:1525



Морковь натереть на крупной терке.

5:65

Перец сладкий нарезать небольшими кусочками.

5:151

Лук репчатый нарезать тонкими полукольцами.

5:235

Петрушку мелко нарезать.

5:283

Добавить в миску с овощами соль, сахар, уксус и растительное масло.

5:407

 

5:412

Приготовление:

5:444

 

5:449

Перемешать овощи в миске и оставить на 2 часа. Иногда перемешивать. Можно попробовать салат и по своему вкусу добавить недостающие компоненты.

5:712

Через 2 часа, когда овощи дадут обильный сок, разложить салат по стерилизованным банкам. Прикрыть крышками и поставить стерилизоваться. Банки 0,5-0,75 литра стерилизовать 12-15 минут (отсчитывать время после закипания воды).

5:1114

Затем крышки плотно закрыть и опрокинуть банки вверх дном до полного остывания.

5:1263

 

5:1268

Готовые остывшие банки убрать на хранение. Салат может храниться при комнатной температуре. Зимой баночка такого наивкуснейшего овощного салатика станет украшением вашего стола.

5:1601



 

5:4

Салат из капусты на зиму

 

5:60

6:564

 

6:569

Я называю этот салат из капусты витаминным кладезем на весь год! Ведь он содержит много витамина С, положительно влияет на кишечник, печень, желудок. Кстати, такая капуста полезнее свежей. А слышали ли вы такой невероятный факт - это простое блюдо снижает риск развития рака! Так что такого салатика я закрыла много в этом году.

6:1166

 

6:1171

Нам понадобится:
Лук репчатый - 0.5 кг
Капуста брюссельская - 1.5 кг
Перец сладкий болгарский - 0.5 кг
Перец горький - 1 шт
Морковь - 0.5 кг
Уксус 9% - 100 г
Подсолнечное масло - 100 г
Сахар - 5 ст.ложек
Соль - 3 ст.ложки

6:1539



 

6:4

Приготовление:
Капусту нашинковать.
Морковь натереть на мелкой тёрке.
Перец сладкий и горький нарезаем соломкой
Лук нарезаем полукольцами
Все подготовленные овощи смешать, добавить соль, сахар, уксус, подсолнечное масло, перец черный горошек.
Затем хорошо перемешать. Салат плотно разложить в четыре простерилизованные баночки (объёмом 0.750 л), прикрываем их крышками, потом ставим банки с салатом в кастрюлю, заливаем водой по самое горлышко банок, доводим воду до кипения. Стерилизовать нужно в среднем 30-40 минут

6:951

После этого нужно банки закатать, а также перевернуть. Хранить банки с салатиком обязательно нужно в темном и прохладном месте.

6:1187

 

6:1192

Салат с капустой на зиму «Уралочка»

 

6:1269

7:1777

 

7:4

Ингредиенты

7:31

2-3 кг капусты можно ранних сортов

7:94

2 кг огурцов

7:118

2 кг помидор (бурых, красных)

7:171

1 кг лук репчатый

7:204

500 гр моркови

7:230

зелень петрушки и укропа

7:278

0,5 л растительное масло

7:323

перец горошек

7:351

100 гр уксуса

7:375

4 ст л сахара

7:400

8 ч л соли

7:419

 

7:424

Способ приготовления

7:468

1. Капусту посечь и смешать с солью и морковью нарезанной соломкой или тертой на терку.

7:628

2. Огурцы и помидоры промыть и нарезать ломтиками, лук соломкой, заправить все солью и уксусом и смешать.

7:820

Время готовки салата около 25 мин, чем больше порция тем дольше будет варится салат. Зелень измельчить.

7:1009

3.  За 10 мин перед окончанием варки всыпать измельченную зелень и чеснок . Готовый салат разложить по баночкам и закатать крышкками, укутать и оставить  до полного остывания. Салат из капусты «Уралочка» пожалуй самый дешевый из всех известных мне салатов и очень вкусный,

7:1507



не смотря на свою простоту. В сезон ранней капусты и огурцов на приготовления салата уйдут копеечки,  а вкус салата  вам точно  понравится.

7:256

 

7:261

Салат из капусты закусочный

 

7:324
салат с капустой на зиму

 

8:833

Этот консервированный салат с капустой, огурцами, помидорами и болгарским перцем отлично идет под водочку. Классный закусон!

8:1065

 

8:1070

Ингредиенты:

8:1098

1 кг капусты

8:1122

1 кг моркови

8:1146

1 кг лука

8:1164

1 кг болг. перца

8:1194

1 кг помидоров

8:1222

1 кг огурцов

8:1246

5 ст.л. соли

8:1268

5 ст.л. сахара

8:1294

1 ст. раст. масла

8:1325

1 ст.уксуса

8:1347

 

8:1352

Приготовление:

8:1384

1. Все нарезать соломкой, залить маслом, уксусом, засыпать песком и солью, перемешать и дать настояться 1 час.

8:1583



2. Поставить на огонь. Как закипит, варить не больше 10 минут.

8:109

3. Разложить по банкам равномерно с маринадом. Закатать.

8:213

 

8:218

Приятного аппетита !

8:258

 

8:271
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