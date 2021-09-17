Салаты с капустой на зиму - 7 рецептов
Капуста – удивительный продукт, с которым можно создать множество вкусных блюд. Решив заготовить её на зимний период, лучше всего, разумеется, сделать салатик. Нашинкованные белоснежные кочаны великолепно сочетаются с другими овощами.
Баклажаны с капустой на зиму
Этот рецепт для тех тех, кто любит баклажаны и обожает капусту.
Закуска получается очень вкусной и необычной, прекрасно сохраняется в течение всей зимы. Эти баклажаны с капустой можно есть просто, достав зимой из банки, а можно заправить репчатым луком и полить растительным маслом, особенно подойдет подсолнечное масло с запахом семечек. В любом случае будет очень вкусно и полезно.
Сначала нужно приготовить баклажаны. Для этого нужно отрезать хвостики, поместить баклажаны в кастрюлю с кипящей водой и варить после закипания 5-7 минут, не больше, чтобы баклажаны не переварились.
Сверху можно прикрыть тарелкой, чтобы баклажаны не всплывали и полностью все проварились одинаково.
Когда баклажаны сварятся, выложить их в миску и остудить.
Пока баклажаны остывают, свежую капусту тонко нашинковать и сложить в большую миску.
Морковь натереть на крупной терке и добавить к капусте.
Приготовить острый перец и чеснок.
Острый перец мелко нарезать, а чеснок пропустить через чеснокодавилку.
Чеснок и острый перец добавить к капусте с морковью. Также добавить перец горошком. Все тщательно перемешать.
Остывшие баклажаны нарезать кубиками примерно в 2 см.
Нарезанные баклажаны добавить в миску к другим овощам, добавить соль и уксус. Тщательно перемешать. Окончательно отрегулировать под свой вкус содержание соли и уксуса.
Переложить баклажаны с капустой в банки, убрать в прохладное место на хранение. Банки можно закрыть полиэтиленовыми или завинчивающими крышками. А пробу можно снимать уже через неделю.
Салат "Охотничий" с капустой на зиму
Предлагаю вам заготовить на зиму вкусный салат "Охотничий" с капустой. Этот закусочный салатик порадует вас своим замечательным вкусом в холодное время года. Его можно будет подать на обед или ужин, например, к отварному картофелю. Из данного количества продуктов выйдет 3 пол-литровые баночки салата.
Приготовление:
В кастрюлю нарезать тонкими кружочками или полукружочками очищенную морковь.
Капусту нашинковать, чуть посолить и помять руками. Выложить капусту в кастрюлю поверх моркови.
Далее выложить нарезанный полукольцами репчатый лук.
Следующий слой - нарезанные полукружочками свежие огурцы.
Затем - нарезанный соломкой сладкий болгарский перец.
И последний, верхний слой, - нарезанные дольками свежие помидоры.
Поставить кастрюлю с салатом на слабый огонь, накрыть кастрюлю крышкой. Когда овощи немного обмякнут (через 5 минут), всыпать сверху соль и сахар, влить растительное масло и уксус. Добавить лавровый лист и перец горошком.
Салат аккуратно перемешать, дать закипеть и варить на небольшом огне 5-7 минут.
Разложить салат в простерилизованные баночки, прикрыть прокипяченными крышками.
В большой кастрюле нагреть воду почти до кипения, на дно поместить тряпочку или марлю, сложенную втрое. Аккуратно поставить в горячую воду банки с салатом. Вода должна доходить до "плечиков" банок. После закипания воды стерилизовать 0,5-литровые банки - 5 минут, литровые - 10 минут.
Очень вкусный салат "Охотничий" с капустой, приготовленный на зиму, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Такой салат может храниться в условиях городской квартиры в темном месте.
Маринованная капуста со свеклой на зиму
Одна из заготовок, которые съедаются зимой в первую очередь. Мариную такую капусту в сочетании с разными овощами, на этот раз – со свеклой. Всегда бывает вкусно. Для маринования подходят летние сорта капусты - они более нежные и хрустящие. Такой же нежной и очень вкусной получается и маринованная капустка.
Капусту вымыть, очистить от поврежденных верхних листьев, нарезать крупными кусками.
Морковь очистить, нарезать кружочками. Чеснок очистить.
Свеклу очистить, нарезать ломтиками.
Банки простерилизовать привычным способом. На дно каждой баночки поместить кусочки моркови и свеклы, зубчики чеснока. Очень плотно уложить куски капусты, можно даже с горкой, так как капуста сочная и после заливки осядет. Сверху разместить зонтики укропа.
Вскипятить воду, залить банки кипятком.
Через 10 минут воду слить в кастрюлю, замерить ее количество. На этой воде будем готовить маринад.
В это же время в отдельной кастрюле снова вскипятить воду, залить в банки во второй раз, через 10 минут воду слить, она нам больше не нужна. В каждую банку добавить по несколько штук черного перца горошком, по 1 лавровому листу. Залить банки кипящим маринадом (для приготовления маринада довести до кипения первую слитую воду (замеренную), добавить соль и сахар, вскипятить, всыпать лимонную кислоту), закатать прокипяченными крышками и перевернуть банки до полного остывания. Капуста, маринованная со свеклой на зиму, получается нежной и очень вкусной.
Приятного аппетита зимой!
Рецепт овощного салата на зиму
Есть у меня рецепт очень вкусного овощного салата, который заготавливается на зиму. Хотя я не отношусь к любителям консервированных салатов, но это блюдо из тех, которые зимой отличаются необычайным пикантным вкусом и необыкновенной свежестью. Главное - не передержать по времени при стерилизации, чтобы он не стал вареным, а овощи сохранили легкую хрустинку и витамины.
Приготовление:
Взять тазик или большую миску и в нее размещать по очереди нарезанные овощи. Сначала настругать капусту.
Огурцы нарезать тонкими кружочками.
Помидоры нарезать ломтиками.
Морковь натереть на крупной терке.
Перец сладкий нарезать небольшими кусочками.
Лук репчатый нарезать тонкими полукольцами.
Петрушку мелко нарезать.
Добавить в миску с овощами соль, сахар, уксус и растительное масло.
Приготовление:
Перемешать овощи в миске и оставить на 2 часа. Иногда перемешивать. Можно попробовать салат и по своему вкусу добавить недостающие компоненты.
Через 2 часа, когда овощи дадут обильный сок, разложить салат по стерилизованным банкам. Прикрыть крышками и поставить стерилизоваться. Банки 0,5-0,75 литра стерилизовать 12-15 минут (отсчитывать время после закипания воды).
Затем крышки плотно закрыть и опрокинуть банки вверх дном до полного остывания.
Готовые остывшие банки убрать на хранение. Салат может храниться при комнатной температуре. Зимой баночка такого наивкуснейшего овощного салатика станет украшением вашего стола.
Салат из капусты на зиму
Я называю этот салат из капусты витаминным кладезем на весь год! Ведь он содержит много витамина С, положительно влияет на кишечник, печень, желудок. Кстати, такая капуста полезнее свежей. А слышали ли вы такой невероятный факт - это простое блюдо снижает риск развития рака! Так что такого салатика я закрыла много в этом году.
Нам понадобится:
Лук репчатый - 0.5 кг
Капуста брюссельская - 1.5 кг
Перец сладкий болгарский - 0.5 кг
Перец горький - 1 шт
Морковь - 0.5 кг
Уксус 9% - 100 г
Подсолнечное масло - 100 г
Сахар - 5 ст.ложек
Соль - 3 ст.ложки
Приготовление:
Капусту нашинковать.
Морковь натереть на мелкой тёрке.
Перец сладкий и горький нарезаем соломкой
Лук нарезаем полукольцами
Все подготовленные овощи смешать, добавить соль, сахар, уксус, подсолнечное масло, перец черный горошек.
Затем хорошо перемешать. Салат плотно разложить в четыре простерилизованные баночки (объёмом 0.750 л), прикрываем их крышками, потом ставим банки с салатом в кастрюлю, заливаем водой по самое горлышко банок, доводим воду до кипения. Стерилизовать нужно в среднем 30-40 минут
После этого нужно банки закатать, а также перевернуть. Хранить банки с салатиком обязательно нужно в темном и прохладном месте.
Салат с капустой на зиму «Уралочка»
Ингредиенты
2-3 кг капусты можно ранних сортов
2 кг огурцов
2 кг помидор (бурых, красных)
1 кг лук репчатый
500 гр моркови
зелень петрушки и укропа
0,5 л растительное масло
перец горошек
100 гр уксуса
4 ст л сахара
8 ч л соли
Способ приготовления
1. Капусту посечь и смешать с солью и морковью нарезанной соломкой или тертой на терку.
2. Огурцы и помидоры промыть и нарезать ломтиками, лук соломкой, заправить все солью и уксусом и смешать.
Время готовки салата около 25 мин, чем больше порция тем дольше будет варится салат. Зелень измельчить.
3. За 10 мин перед окончанием варки всыпать измельченную зелень и чеснок . Готовый салат разложить по баночкам и закатать крышкками, укутать и оставить до полного остывания. Салат из капусты «Уралочка» пожалуй самый дешевый из всех известных мне салатов и очень вкусный,
не смотря на свою простоту. В сезон ранней капусты и огурцов на приготовления салата уйдут копеечки, а вкус салата вам точно понравится.
Салат из капусты закусочный
Этот консервированный салат с капустой, огурцами, помидорами и болгарским перцем отлично идет под водочку. Классный закусон!
Ингредиенты:
1 кг капусты
1 кг моркови
1 кг лука
1 кг болг. перца
1 кг помидоров
1 кг огурцов
5 ст.л. соли
5 ст.л. сахара
1 ст. раст. масла
1 ст.уксуса
Приготовление:
1. Все нарезать соломкой, залить маслом, уксусом, засыпать песком и солью, перемешать и дать настояться 1 час.
2. Поставить на огонь. Как закипит, варить не больше 10 минут.
3. Разложить по банкам равномерно с маринадом. Закатать.
Приятного аппетита !