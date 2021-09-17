Салаты с капустой на зиму - 7 рецептов

1:502

1:507

Капуста – удивительный продукт, с которым можно создать множество вкусных блюд. Решив заготовить её на зимний период, лучше всего, разумеется, сделать салатик. Нашинкованные белоснежные кочаны великолепно сочетаются с другими овощами.

1:943

1:948

1:1012

2:1516

2:4

Этот рецепт для тех тех, кто любит баклажаны и обожает капусту.

2:123

Закуска получается очень вкусной и необычной, прекрасно сохраняется в течение всей зимы. Эти баклажаны с капустой можно есть просто, достав зимой из банки, а можно заправить репчатым луком и полить растительным маслом, особенно подойдет подсолнечное масло с запахом семечек. В любом случае будет очень вкусно и полезно.

2:711

2:716

Для приготовления баклажанов с капустой на зиму понадобится:

баклажаны - 1 кг;

капуста свежая - 1 кг;

морковь - 300 г;

чеснок - 10 зубчиков;

перец острый - по вкусу;

перец черный горошком - 10 шт.;

соль - 1,5 ст. л.;

уксус 9% - 0,5 стакана (или по вкусу).

* Соль и уксус окончательно можно отрегулировать по своему вкусу.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить баклажаны. Для этого нужно отрезать хвостики, поместить баклажаны в кастрюлю с кипящей водой и варить после закипания 5-7 минут, не больше, чтобы баклажаны не переварились.

2:1683

2:4

Сверху можно прикрыть тарелкой, чтобы баклажаны не всплывали и полностью все проварились одинаково.

2:193

2:198

Когда баклажаны сварятся, выложить их в миску и остудить.

2:305

2:310

Пока баклажаны остывают, свежую капусту тонко нашинковать и сложить в большую миску.

2:468

2:473

Морковь натереть на крупной терке и добавить к капусте.

2:577

2:582

Приготовить острый перец и чеснок.

2:648

2:653

Острый перец мелко нарезать, а чеснок пропустить через чеснокодавилку.

2:786

2:791

Чеснок и острый перец добавить к капусте с морковью. Также добавить перец горошком. Все тщательно перемешать.

2:994

2:999

Остывшие баклажаны нарезать кубиками примерно в 2 см.

2:1099

2:1104

Нарезанные баклажаны добавить в миску к другим овощам, добавить соль и уксус. Тщательно перемешать. Окончательно отрегулировать под свой вкус содержание соли и уксуса.

2:1415

2:1420

Переложить баклажаны с капустой в банки, убрать в прохладное место на хранение. Банки можно закрыть полиэтиленовыми или завинчивающими крышками. А пробу можно снимать уже через неделю.

2:1764

2:4

Салат "Охотничий" с капустой на зиму

2:81

3:585

3:590

Предлагаю вам заготовить на зиму вкусный салат "Охотничий" с капустой. Этот закусочный салатик порадует вас своим замечательным вкусом в холодное время года. Его можно будет подать на обед или ужин, например, к отварному картофелю. Из данного количества продуктов выйдет 3 пол-литровые баночки салата.

3:1144

Нам понадобится:

капуста белокочанная - 250 г;

морковь - 250 г;

огурцы свежие - 250 г;

лук репчатый - 250 г;

перец болгарский сладкий - 250 г;

помидоры свежие - 400-500 г;

соль крупная - 20 г;

сахар - 1/4 стакана;

масло растительное рафинированное - 60 г;

уксус 9% - 35 мл;

лавровый лист - 3 шт.;

перец душистый горошком - 6 шт.

3:1714

Приготовление:

3:31

В кастрюлю нарезать тонкими кружочками или полукружочками очищенную морковь.

3:177

Капусту нашинковать, чуть посолить и помять руками. Выложить капусту в кастрюлю поверх моркови.

3:355

Далее выложить нарезанный полукольцами репчатый лук.

3:456

Следующий слой - нарезанные полукружочками свежие огурцы.

3:565

Затем - нарезанный соломкой сладкий болгарский перец.

3:666

И последний, верхний слой, - нарезанные дольками свежие помидоры.

3:787

Поставить кастрюлю с салатом на слабый огонь, накрыть кастрюлю крышкой. Когда овощи немного обмякнут (через 5 минут), всыпать сверху соль и сахар, влить растительное масло и уксус. Добавить лавровый лист и перец горошком.

3:1191

Салат аккуратно перемешать, дать закипеть и варить на небольшом огне 5-7 минут.

3:1336

Разложить салат в простерилизованные баночки, прикрыть прокипяченными крышками.

3:1488

В большой кастрюле нагреть воду почти до кипения, на дно поместить тряпочку или марлю, сложенную втрое. Аккуратно поставить в горячую воду банки с салатом. Вода должна доходить до "плечиков" банок. После закипания воды стерилизовать 0,5-литровые банки - 5 минут, литровые - 10 минут.

3:1997

Очень вкусный салат "Охотничий" с капустой, приготовленный на зиму, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Такой салат может храниться в условиях городской квартиры в темном месте.

3:359

3:364

Маринованная капуста со свеклой на зиму

3:449

4:953

4:958

Одна из заготовок, которые съедаются зимой в первую очередь. Мариную такую капусту в сочетании с разными овощами, на этот раз – со свеклой. Всегда бывает вкусно. Для маринования подходят летние сорта капусты - они более нежные и хрустящие. Такой же нежной и очень вкусной получается и маринованная капустка.

4:1521

4:4

Для приготовления маринованной капусты со свеклой на зиму понадобится: капуста - 1 шт.; чеснок - 4-6 зубчиков; морковь - 1-2 шт.; свекла - 1 шт. небольшая; зонтики укропа; черный перец; лавровый лист. Для маринада (на 1 литр воды): соль - 2 ст. л.; сахар - 3 ст. л.; лимонная кислота - 1 ч. л. Приготовление: 4:570 Капусту вымыть, очистить от поврежденных верхних листьев, нарезать крупными кусками. 4:729 4:734 Морковь очистить, нарезать кружочками. Чеснок очистить. 4:839 4:844 Свеклу очистить, нарезать ломтиками. 4:914 4:919 Банки простерилизовать привычным способом. На дно каждой баночки поместить кусочки моркови и свеклы, зубчики чеснока. Очень плотно уложить куски капусты, можно даже с горкой, так как капуста сочная и после заливки осядет. Сверху разместить зонтики укропа. 4:1390 4:1395 Вскипятить воду, залить банки кипятком. 4:1470 Через 10 минут воду слить в кастрюлю, замерить ее количество. На этой воде будем готовить маринад. 4:1649







4:4 В это же время в отдельной кастрюле снова вскипятить воду, залить в банки во второй раз, через 10 минут воду слить, она нам больше не нужна. В каждую банку добавить по несколько штук черного перца горошком, по 1 лавровому листу. Залить банки кипящим маринадом (для приготовления маринада довести до кипения первую слитую воду (замеренную), добавить соль и сахар, вскипятить, всыпать лимонную кислоту), закатать прокипяченными крышками и перевернуть банки до полного остывания. Капуста, маринованная со свеклой на зиму, получается нежной и очень вкусной. 4:1011 Приятного аппетита зимой! 4:1061

4:1068

Рецепт овощного салата на зиму

4:1136